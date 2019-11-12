2019-11-12T09:03:34+03:00
Общество

Дмитрий Азаров поругал чиновников за слишком редкие ответы на жалобы самарцев в соцсетях

Глава региона призвал министров и глав муниципалитетов активнее работать с обращениями жителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову не понравилось, как чиновники общаются с жителями в соцсетях. Главу региона возмутило, что министры слишком редко стали отвечать на жалобы самарцев или вообще игнорируют их. Свою критику Дмитрий Азаров высказал в понедельник, 11 ноября, на оперативном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

- Люди мне пишут о снижении уровня исполнительской дисциплины по ответам в соцсетях. Коллеги, раз мы утвердили эту форму работы - это навсегда! Если вы думаете, что отработали год-два и забыли - это не так! - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поручил мобильной приемной губернатора проанализировать эффективность работы всех министерств, муниципалитетов и оперативных служб с обращениями граждан через соцсети и предоставить детальный отчет ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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