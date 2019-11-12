2019-11-12T09:55:24+03:00
Общество

В Самаре на перекрестке Масленникова/Подшипниковая начали устанавливать допсекции светофора

Это решили сделать после участившихся случаев ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДорсигналФото: ДорсигналФото: Twitter.com
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В Самаре решили вновь скорректировать схему работы светофоров на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Там начали устанавливать дополнительные секции.

- В понедельник, 11 ноября, начали прокладывать кабель для установки дополнительных секций на перекрестке Масленникова — Подшипниковая по заданию департамента транспорта, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».

Отметим, что местные жители уже давно просили изменить работу светофоров, поскольку на этом перекрестке часто происходят серьезные ДТП. Как добавили в «Дорсигнале», работы по установке допсекций будут завершены до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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