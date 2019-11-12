2019-11-12T11:38:33+03:00
Общество

В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд

Здание, которое возводят на Московском шоссе, может оказаться очередным «Макдоналдсом»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Строители возводят второй этаж здания / Фото: Подслушано СамараСтроители возводят второй этаж здания / Фото: Подслушано СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Самаре разберутся со сторойкой на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала. Там уже длительное время возводится какое-то здание. На данный момент готовы два этажа. При этом недавно выяснилось, что разрешение на эти работы никто не выдавал. И даже сами власти не знают, что строят у них под носом.

- По сведениям министерства строительства Самарской области, разрешение на строительство не выдавалось. В конце октября мы обратились в ГИСН, ждем ответа. По непроверенной информации, там возводят «Макдоналдс», - сообщил в твиттере глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов.

Кто именно строит здание, пока не известно, но в Государственной инспекции строительного надзора сообщили, что сейчас ведется работа по привлечению застройщика к ответственности по статье «Нарушение установленного порядка строительства объекта капитального строительства».

Также к делу с незаконной стройкой по просьбе местных жителей подключился депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он заявил, что направит запросы в прокуратуру, главе города Елене Лапушкиной и в ГИСН с требованием остановить стройку через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поставили с нарушениями: прокуратуре не понравились камеры на дорогах Самарской области
Привет из девяностых? В Самарской области в погребе на заброшенной даче нашли человеческие останки
В Самаре на улице Авроры не разъехались Hyundai и Renault: пострадали три человека
Следователи не нашли виновного в гибели ребенка в Шигонском районе
В Самаре планируют отделить трамвайные пути от проезжей части
В Самаре проблемный перекресток Ленинская/Вилоновская обезопасят светофором
АКОМ приглашает студентов и молодых исследователей на конкурс прорывных технологий «BatteryInnovation 2020»
Вандализм или благоустройство? Центр Похвистнева оставили без деревьев
Решили взять легионера: «Спартак» отказался от покупки Александра Соболева
В Самарской области мужчина отказался благоустраивать родное село и попал под арест
В Самаре на перекрестке Масленникова/Подшипниковая начали устанавливать допсекции светофора
Совершили камбэк в концовке: «Динамо Самара» обыграло «КПРФ» в матче ЧР по мини-футболу
В Самаре экс-начальника отделения ДПС наказали штрафом за «помощь» в переводе сотрудника на другую должность
В Самаре скончалась почетный врач больницы Середавина Маргарита Дериенко
Дмитрий Азаров поругал чиновников за слишком редкие ответы на жалобы самарцев в соцсетях
Самарский ЦСК ВВС дома победил «Хумо» в матче ВХЛ
В Самаре водитель на «Гранте» сбил шедшего по краю дороги подростка