В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-12T11:38:33+03:00

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В Самаре разберутся со сторойкой на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала. Там уже длительное время возводится какое-то здание. На данный момент готовы два этажа. При этом недавно выяснилось, что разрешение на эти работы никто не выдавал. И даже сами власти не знают, что строят у них под носом.

- По сведениям министерства строительства Самарской области, разрешение на строительство не выдавалось. В конце октября мы обратились в ГИСН, ждем ответа. По непроверенной информации, там возводят «Макдоналдс», - сообщил в твиттере глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов.

Кто именно строит здание, пока не известно, но в Государственной инспекции строительного надзора сообщили, что сейчас ведется работа по привлечению застройщика к ответственности по статье «Нарушение установленного порядка строительства объекта капитального строительства».

Также к делу с незаконной стройкой по просьбе местных жителей подключился депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он заявил, что направит запросы в прокуратуру, главе города Елене Лапушкиной и в ГИСН с требованием остановить стройку через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU