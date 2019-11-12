Дать свет на улице Луначарского в Самаре обещают до конца осени

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-12T15:06:24+03:00

Освещение на улице Луначарского не могут включить уже больше полутора лет Фото: "КП" Архив

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Стали известны новые сроки включения освещения на многострадальной улице Луначарского в Самаре. Движение там открыли примерно полтора года назад, но разобраться со светом не могут до сих пор — постоянно возникают какие-то проблемы.

- Когда на Луначарского будет свет? Ходить невозможно - ноги переломаешь, ни черта не видно. Два года не могут дать свет на одной улице! - негодуют в твиттере самарцы.

В департаменте градостроительства Самары сообщили, что сейчас рабочие устраняют на улице Луначарского замечания «Горсвета». Если подрядчик выполнит все работы в срок, то освещение появится уже в конце ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU