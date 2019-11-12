Участковый из Самарской области увидел в "Подслушано" пост о краже велосипеда у ребенка и нашел подозреваемого

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-12T18:21:01+03:00

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На днях начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников получил благодарственное письмо. Жительница Похвистнево хвалила своего участкового Евгения Лукутина и просила его поощрить. Как оказалось, майор Лукутин помог вернуть ее сыну украденный велосипед.

Началось все с того, что полицейские просматривал социальные сети и заметил сообщение о пропаже двухколесного транспортного средства. Ребенок оставил его у входа в магазин.

Евгений решил, что на торговой точке есть камеры наружного наблюдения и по записи с них станет ясно, что случилось. Он связался с владельцем продуктового и договорился на просмотр видео. После последнего участковый решил, что к преступлению может быть причастен 42-летний житель села Озерки, ранее уже попадавший в поле зрения стражей порядка.

- Он написал местной жительнице, разместившей пост в социальной сети, и рассказал, что ей нужно обратиться в полицию с заявлением. Через какое-то время она пришла с заявлением и просьбой найти злоумышленника, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Именно этот пост заинтересовал наблюдательного полицейскогоФото: ГУ МВД России по Самарской области

Лукутин зарегистрировал обращение в установленном порядке и задержал подозреваемого. Тот признал свою вину и сообщил, что продал велосипед жителю Самары. Полицейский нашел покупателя и вскоре вернул велосипед мальчику, который его лишился. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU