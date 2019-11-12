2019-11-12T18:33:13+03:00
Общество

Театр на Ленинградской: волонтеры призвали самарцев голосовать за постановку «Аленький Цветочек»

В центре города прошла акция в поддержку спектакля-финалиста конкурса «Театральное Приволжье»
Александра БЕЛОВА
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Голосование за лучший спектакль Приволжского федерального округа начнется 29 ноябряГолосование за лучший спектакль Приволжского федерального округа начнется 29 ноябряФото: Ирина ИСАЕВА
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12 ноября красную розу получили многие самарцы, оказавшиеся в разгар рабочего дня на улице Ленинградской.

- Вы слышали о фестивале «Театральное Приволжье»? – спрашивали волонтеры у горожан. И если слышали в ответ «нет», то рассказывали о фестивале и самарских спектаклях, которые стали победителями регионального этапа уникального конкурса. Это «Аленький цветочек», поставленный студентами третьего актерского курса Самарского государственного института культуры и мюзикл «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» от воспитанников образцовой эстрадной студии ДШИ №6 «Дорога добра».

Голосование за лучший спектакль Приволжского федерального округа начнется 29 ноября в 13.00 (по московскому времени) и продлится ровно сутки. За победу сразятся коллективы из 14 регионов ПФО. Проголосовать за понравившийся спектакль можно, позвонив по номеру 8 800 350 35 43. и в тональном режиме набрав номер спектаклей. Самарские спектакли представлены под номерами 12 («Аленький цветочек») и 26 («Тайна Серого замка или Каникулы с привидениями. По условиям конкурса, голосовать за своих земляков самарцы не могут. Поэтому главная цель акции «Подари аленький цветочек» - побудить самарцев рассказать о спектакле жителям соседних регионов и призвать их отдать голоса за наших артистов. Для этого достаточно выложить в соцсетях фотографию с «аленьким» цветочком и хэштегами #театральное приволжье и #годтеатра. А призвать голосовать соседей можно при помощи хештегов #оренбургголосуйзасамару #пензаголосуйзасамару, #саратовголосуйзасамару и других.

Напомним, что фестиваль «Театральное Приволжье» проводится в рамках Года театра, объявленного указом президента России Владимира Путина. В Приволжском федеральном округе он проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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