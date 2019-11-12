2019-11-12T18:39:48+03:00
Общество

"А вот выемки надо заделать!" Дмитрий Азаров проверил, как отремонтировали дороги в Красноармейском районе

Губернатор проконтролировал и результаты работы по другим программам нацпроекта
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самарской области многое делается благодаря нацпроектамВ Самарской области многое делается благодаря нацпроектам
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Губернатор Самарской области побывал в Красноармейском районе, чтобы убедиться, что здесь качественно выполняют работу по нацпроектам. Один из важнейших объектов - это участок автодороги "Самара - Волгоград". Здесь отремонтировали 11,7 км дороги и все сделал по графику.

- Такой настрой министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области позволил нам попасть в список лидеров по РФ по исполнению работ. Теперь Министерство транспорта РФ понимает, что на нас можно рассчитывать, выделять средства и ставить дополнительные задачи – мы с ними справимся, - порадовался губернатор.

В присутствие главы региона специалисты отобрали керны - пробы асфальтобетонного покрытия. Теперь его отправят в лабораторию на анализ. Дмитрий Азаров поручил заделать отверстия, которые после отбора проб остались.

Также губернатор посмотрел открытый в поселке Любицкий ФАП. Его построили по регпроекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Раньше жителям поселка приходилось ездить за помощью врачей в райцентр за 10 километров. А в поселке Ленинском капитально отремонтировали детсад "Журавушка". Этому тоже помогли деньги госпрограммы.

В школе села Красноармейское по нацпроекту "Образование" создали Центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Здесь ребята могут воспользоваться самыми современными оборудованием и учебными пособиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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