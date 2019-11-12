В Самаре возле многоэтажного дома обнаружили труп 21-летней девушки в ночнушке

СЕГОДНЯ 21:21 2019-11-12T21:25:37+03:00

Правоохранители считают, что она упала с восьмого этажа и выясняют, как это произошло [Фото]

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Жуткая трагедия произошла сегодня, во вторник 12 ноября, в Южном городе. Там возле многоэтажного дома на Алабина, 2 был обнаружен труп девушки. На теле имелись многочисленные травмы.

- Она была одета только в ночнушку. Личность ее уже установили - 21-летняя Ирина П. Проживала там же. Девушка с тяжелой судьбой, от нее отвернулись родные и близкие, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители предполагают, что она погибла при падении с восьмого этажа. Как это случилось - непонятно. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства. Местные жители говорят, что у Ирины был молодой человек, с которым она жила и у них часто возникали конфликты. По факту трагедии проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU