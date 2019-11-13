2019-11-13T10:08:50+03:00
Общество

В Самаре 5 депутатов «забыли» рассказать о своих доходах от продажи авто и участия в коммерческих организациях

Нарушения в декларациях выявили бдительные прокуроры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Районные депутаты решили скрыть часть своих доходов, но прокуроры их подловилиРайонные депутаты решили скрыть часть своих доходов, но прокуроры их подловилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре прокуратура проверила насколько достоверны сведения о доходах, которые предоставили депутаты совета депутатов Промышленного района. Как выяснилось, пять народных избранников решили кое-что утаить от надзорных органов.

- Проверка показала, что депутаты не сообщили о доходах от участия в коммерческих организациях и не связанных с трудовой деятельностью. Также некоторые из них не указали сведения о том, что их супруги владеют нежилыми помещениями, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Также сотрудники надзорного ведомства выяснили, что двое депутатов утаили информацию о том, что они получили доход от продажи автомобилей «Лада Гранта» и Range Rover Evoque. Прокуроры направили в адрес врио председателя совета депутатов Промышленного района Самары представление с требованием устранить нарушения. Сейчас документ находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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