2019-11-13T11:36:40+03:00
Происшествия

В Самаре на Карла Маркса полыхали микроавтобус и фургон

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожар удалось быстро потушить, но огонь успел серьезно повредить автоПожар удалось быстро потушить, но огонь успел серьезно повредить автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером во вторник, 12 ноября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. Там возле дома № 196 на проспекте Карла Маркса загорелись микроавтобус и фургон.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 21:36. По приезду было установлено, что горят автомобили Iveko и «Газель». В их тушении приняли участие 9 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По словам очевидцев, первым заполыхал микроавтобус «Ивеко». С него огонь перекинулся на «Газель», которая стояла напротив. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Пожарные потушили возгорание в 21:50. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину случившегося предстоит установить специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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