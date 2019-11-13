В Тольятти прокуратура потребовала убрать цирк-шапито подальше от ЛЭП

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-13T12:46:47+03:00

Шатер разместили в опасной близости от проводов, что могло привести к трагедии

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На днях в Тольятти приехал известный цирк-шапито. Новость эта вызвала большой ажиотаж среди местных жителей. Правда, это было не радостное предвкушение от встречи с артистами, а скорее опасение за свою жизнь и здоровье. Зоркие тольяттинцы заметили, что шатер расположился прямо под линией электропередач. Они рассказали об этом в соцсетях. На пост наткнулись сотрудники прокуратуры и решили выяснить, насколько опасно месторасположение цирка.

- Проверкой установлено, что шатер находился под линиями электропередач, создавая угрозу жизни посетителей и работников цирка. В адрес администрации цирка было внесено представление с требованием устранить нарушения, - сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Теперь владельцам цирка придется перенести шатер в более безопасное место. Исполнение требований находится на контроле районной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU