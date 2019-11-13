Самарские коммунальщики будут показывать добросовестным горожанам «бобра»

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-13T18:48:14+03:00

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Самарские коммунальщики, которые стращают должников «пирамидами позора», объявили аттракцион невиданной щедрости. Они обещают поощрять тех, у кого нет долгов и кто зарегистрируется в личном кабинете и начнет через него передавать показания счетчиков за воду и оплачивать счета. Среди подарков числится бобер, правда, не настоящий, а рисованный.

- Каждому 100-му абоненту, которые зарегистрируется до 30 ноября в личном кабинете, мы оплатим месяц пользования холодной водой и канализацией. Кроме того, на экране компьютера или смартфона каждого 100-го зарегистрировавшегося появится изображение нашего корпоративного талисмана - бобра, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, за первые тринадцать дней месяца бобра увидели уже шестеро самарцев. К слову, руководство «РКС-Самара» намерено вручать специальный приз каждому тысячному зарегистрировавшемуся. Что это будет за подарок, коммунальщики пока не раскрывают секрет.

ИСТОЧНИК KP.RU