2019-11-13T20:15:13+03:00
Общество

В Самаре обсудят пути спасения от экологической катастрофы

На круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» эксперты обсудят вторичную переработку отходов и раздельный сбор мусора
Ольга НОВИКОВА
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Эксперты обсудят, способна ли вторичная переработка отходов спасти Самару от экологической катастрофы,Эксперты обсудят, способна ли вторичная переработка отходов спасти Самару от экологической катастрофы,Фото: Ольга НОВИКОВА
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15 ноября в мире отмечается Международный день вторичной переработки. Праздник более чем актуален, ведь в современном мире проблема накопления отходов стоит особенно остро и последствия ее весьма плачевны для человечества. Запасы природных ресурсов на Земле не безграничны, и нерациональное их использование привело к тому, что на сегодняшний день человечество уже потратило примерно треть этих ресурсов. Именно поэтому важно расходовать их экономно, одновременно подыскивая им альтернативу и занимаясь вторичной переработкой уже использованного сырья.

Ежегодно на каждого россиянина приходится более 400 кг мусора. За год в стране собирается свыше 70 миллионов тонн бытовых отходов, почти все из которых оседают на полигонах. На круглом столе эксперты обсудят, способна ли вторичная переработка отходов спасти Самару и весь мир в целом от экологической катастрофы, как организована работа по раздельному сбору мусора и обращению с отходами в нашем регионе, и готовы ли самарцы сортировать пластик, стекло и металл. А также попробуют найти решения для того, чтобы максимально обезопасить окружающую среду от производимого человеком мусора.

В круглом столе примут участие представители профильных министерств и ведомств, региональный оператор Самарской области «ЭкоСтройРесурс», представители предприятий, внедряющих программы по рециклингу и перерабатывающих отходы, а также эковолонтеры проектов «Вторсырье на благотворительность», «БлагоСТОК Моль» и «Вновь».

Начало мероприятия в 12.00. Приглашаем СМИ. Аккредитация по электронной почте по электронной почте lika@phkp.ru до 10.00 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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