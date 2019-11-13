2019-11-13T21:04:21+03:00
Общество

Устроят розыгрыши: в Самарскую область прибыл узбекский спецназ

Делегация примет участие в разнообразных тактических учениях в районе Новой Бинарадки
Александра БУДАЕВА
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Наши спецназовцы покажут, что умеют, коллегам из УзбекистанаНаши спецназовцы покажут, что умеют, коллегам из УзбекистанаФото: Министерство обороны РФ
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В Самарскую область прибыла военная делегация из Узбекистана. Не смотря на то, что в ее составе сплошь спецназовцы, приняли их мирно и дружелюбно. Все дело в том, что этот визит проходит в рамках двустороннего военного сотрудничества.

- Группы спецназа проведут розыгрыши тактических действий на тренировочном комплексе «Новая Бинарадка», - сообщили в министерстве обороны РФ.

До 16 ноября российские и узбекские военные будут совершать вылазки в тыл воображаемого противника, предпринимать диверсии, спасать заложников и многое другое. Все это с применением разнообразного оружия.

Вот только можно ли будет гражданским понаблюдать за "мирными" военными действиями, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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