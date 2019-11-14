2019-11-14T08:04:21+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» разгромила «Уфимец» и вышла в 1/4 финала Кубка России

Следующим соперником самарцев в рамках турнира станет «Парма» из Перми
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В среду, 13 ноября, в Уфе прошел матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу. Встречались «Самара» и местный «Уфимец». Самарцы обыграли хозяев площадки со счетом 82:63 и вышли в четвертьфинал. Больше всего очков команде принесли Максим Дыбовский, Александр Лавников, Антон Глазунов и Игорь Смыгин.

- Результатом доволен, мы выиграли с большим преимуществом. С уважением отнеслись к сопернику, разобрали, долго настраивались. Играли вначале на равных, но затем мы оказались более организованными, - отметил главный тренер «Самары» Игорь Грачев.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, в 1/4 финала Кубка России команде предстоит сразиться с действующим победителем турнира, представителем Единой лиги ВТБ - с «Пармой» из Перми. Пока даты матчей не определены. Что касается игр в рамках Суперлиги, то ближайшие намечены на 18 и 21 ноября. Сначала самарцы дома сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а потом - с «Руной-Баскет» из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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