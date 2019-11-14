2019-11-14T08:23:41+03:00
Происшествия

В Самаре водитель-нарушитель получил удар в бок от Subaru и сшиб пенсионерку

Женщину с переломом госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель ЗАЗ не уступил дорогу при повороте и спровоцировал серьезное ДТПВодитель ЗАЗ не уступил дорогу при повороте и спровоцировал серьезное ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские проводят проверку по факту двойного ДТП, которое произошло утром в среду, 13 ноября, на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко. Там примерно в 11:00 столкнулись автомобили ЗАЗ и Subaru Forester, в результате чего пострадал пешеход.

- 40-летний водитель автомобиля ЗАЗ, двигаясь по улице Советской Армии, начал поворачивать налево на улицу Дыбенко на разрешающий сигнал светофора. При этом он не уступил дорогу Subaru под управлением 66-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

После удара ЗАЗ отбросило на пешехода — 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть улицы Дыбенко по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Пенсионерку увезли в больницу. Там ей поставили диагноз «перелом шейки бедра» и госпитализировали в травматологию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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