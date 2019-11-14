2019-11-14T08:46:17+03:00
Общество

С двумя уже расправились: компания «ЭкоВоз» поможет очистить Тольятти от стихийных свалок

Организация решила помочь мэрии города с уборкой нелегальных куч строительного и бытового мусора
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Сотрудники компании "ЭкоВоз" вывезли с двух стихийных свалок 60 кубометров мусораСотрудники компании "ЭкоВоз" вывезли с двух стихийных свалок 60 кубометров мусора
Изменить размер текста:

В Тольятти продолжается борьба с несанкционированными свалками. Только в этом году на территории города были выявлены 46 стихийных свалок, которые, как правило, «вырастают» из-за недобросовестности некоторых жителей. В этом году в рамках муниципального контракта было убрано 6 стихийных свалок, еще 4 — на очереди.

По словам экспертов, чтобы убрать скопившиеся строительные отходы и крупногабаритный мусор, требуются большие финансовые вложения. В зависимости от размера стоимость уборки одной такой кучи мусора может стоить до нескольких миллионов рублей. Бюджетных денег, которые вкладывает администрация Тольятти, не всегда хватает.

Из-за недостатка средств мэрия Автограда обратилась к местным компаниям с просьбой помочь в ликвидации свалок. Одной из первых откликнулась группа компаний «ЭкоВоз». В начале недели сотрудники организации убрали стихийную свалку на пересечении улиц Земляничной и Малахитовой, а 12 ноября вместе с представителями «КуйбышевАзот» очистили территорию на улице Борковской. Всего они вывезли 60 кубических метров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти девушка встала на колени в ТЦ и начала читать заклинания
В Самаре водитель «Шевроле Нивы» отправил в дерево припаркованный ВАЗ: пострадали двое
МегаФон убрал витрины: оператор открыл в Самаре салон нового формата
В Самаре доступ в здание бывшего кинотеатра «Юность» закроют до конца года
Житель Похвистнева угнал у спящего гостя Hyundai и укатил в село
Учитель информатики из Самарской области хочет стать министром Крыма
Вечером деньги, двери - никогда: самарского предпринимателя хотят посадить за мошенничество
Центр Самары зачистят от нескольких аварийных домов
Самарские таможенники раскрыли контрабанду бензина на 1,4 млн рублей
Хоккейная «Лада» в домашнем матче обыграла «Дизель» со счетом 2:1
В Самаре водитель-нарушитель получил удар в бок от Subaru и сшиб пенсионерку
Баскетбольная «Самара» разгромила «Уфимец» и вышла в 1/4 финала Кубка России
В Самаре олимпийские чемпионы проведут мастер-классы по боксу для детей
В Сызрани потушат свет сразу по 17 адресам
Устроят розыгрыши: в Самарскую область прибыл узбекский спецназ
Ударилась сама: самарец пытался убедить суд, что лишь слегка толкнул свою мать и в ее гибели не виноват
В Самаре обсудят пути спасения от экологической катастрофы
В Самарской области крыши домов будут проверять с помощью беспилотников
Смертельный номер: на пути из Тольятти в Хрящевку "Калина" вылетела на встречку
Самарские коммунальщики будут показывать добросовестным горожанам «бобра»
В Самаре гендиректор фирмы «зажал» зарплату сотрудникам и попал под суд
Жителя Тольятти наказали рублем за пост в «Одноклассниках»
Защита экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова попросила сменить судью
В Самаре в квартире дома в Советском районе нашли мертвого школьника
В Самаре закроют ж/д переезд в районе станции Речная
К Новому году на деревьях Самары развесят около 100 км гирлянд
После сноса рынка на Авроре/ Аэродромной его владельцы подали на приставов в суд, но на заседание не пришли