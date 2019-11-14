С двумя уже расправились: компания «ЭкоВоз» поможет очистить Тольятти от стихийных свалок

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-14T08:46:17+03:00

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В Тольятти продолжается борьба с несанкционированными свалками. Только в этом году на территории города были выявлены 46 стихийных свалок, которые, как правило, «вырастают» из-за недобросовестности некоторых жителей. В этом году в рамках муниципального контракта было убрано 6 стихийных свалок, еще 4 — на очереди.

По словам экспертов, чтобы убрать скопившиеся строительные отходы и крупногабаритный мусор, требуются большие финансовые вложения. В зависимости от размера стоимость уборки одной такой кучи мусора может стоить до нескольких миллионов рублей. Бюджетных денег, которые вкладывает администрация Тольятти, не всегда хватает.

Из-за недостатка средств мэрия Автограда обратилась к местным компаниям с просьбой помочь в ликвидации свалок. Одной из первых откликнулась группа компаний «ЭкоВоз». В начале недели сотрудники организации убрали стихийную свалку на пересечении улиц Земляничной и Малахитовой, а 12 ноября вместе с представителями «КуйбышевАзот» очистили территорию на улице Борковской. Всего они вывезли 60 кубических метров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU