Центр Самары зачистят от нескольких аварийных домов

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-14T09:51:52+03:00

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Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчиков для сноса нескольких аварийных домов в Ленинском и Куйбышевском районах города. На эти цели из городского бюджета планируют потратить около 5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, сносу подлежат дома, расположенные по следующим адресам: улица Лысвенская, 3 литера 3 (стоимость работ 1,78 млн рублей), улица Садовая, 307 литера Б (867,5 тысяч рублей), улица Садовая, 265-267, литера Ааа1а2а3 (1,27 млн рублей) и улица Ленинская, 283 литера А (874,7 тысяч рублей).

Подвести итоги электронных аукционов должны 21 ноября. Выполнить же все работы — снос домов и вывоз мусора — подрядчики будут должны до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU