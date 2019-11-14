Житель Похвистнева угнал у спящего гостя Hyundai и укатил в село

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-14T10:34:11+03:00

Автоугонщик может сесть за решетку на пять лет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Похвистнево 54-летний местный житель стал жертвой автоугонщика. Неизвестный похитил у него из гаража автомобиль Hyundai. Мужчина сообщил об угоне полицейским, и те задержали преступника в тот же день.

- Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские увидели, что схожий по приметам автомобиль направился на выезд из Похвистнева. Спустя некоторое время инспекторы ДПС заметили авто в селе Большой Толкай. Они остановили иномарку и задержали водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Проверка показала, что у мужчины нет водительских прав и документов на право владения автомобилем. Кроме того, он явно был пьян, однако от прохождения медицинского освидетельствования задержанный — 33-летний ранее судимый мужчина — отказался. За это на него составили административный протокол. В дальнейшем на злоумышленника завели и уголовное дело — по статье «Угон». По данным полицейских, мужчина, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки со знакомым. Он дождался, когда гость уснет, забрал ключи от автомобиля и похитил его. За угон автомобиля жителю Похвистнева грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU