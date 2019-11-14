2019-11-14T12:11:23+03:00
Происшествия

В Самарской области полицейский отделался штрафом за взятки от владельцев арестованных машин

Правоохранитель за вознаграждения позволял водителям забирать свои автомобили со спецстоянки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейскому придется заплатить в доход государства 130 тысяч рублейПолицейскому придется заплатить в доход государства 130 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кинельский районный суд вынес приговор в отношении оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями, которого в ноябре прошлого года поймали на взятках.

- К нам поступила информация, что 30-летний сотрудник полиции может быть причастен к получению взяток за выдачу с территории спецстоянки автомобилей, которые задерживают в рамках доследственной проверки. В дальнейшем сведения подтвердились. Полицейский был задержан при получении 25 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

В конце сентября этого года суд признал стража порядка виновным в получении взяток и назначил ему штраф в 130 тысяч рублей и на 2 года запретил занимать определенные должности. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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