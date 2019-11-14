2019-11-14T14:00:54+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч в багаже пассажира из Таджикистана нашли яблоки с опасными вредителями

В плодах обнаружили живые особи калифорнийской щитовки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всю зараженную партию фруктов сожгли в печи аэропортаВсю зараженную партию фруктов сожгли в печи аэропортаФото: Архив "КП"
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В Самарскую область пытались ввезти опасные яблоки. Фрукты, зараженные карантинным вредным организмом, нашли в багаже одного из пассажиров аэропорта Курумоч, который прилетел из Таджикистана.

- Образцы яблок были отправлены в лабораторию на исследование. Проверка показала, что в них присутствуют живые особи калифорнийской щитовки. Этот вредитель включен в список карантинных объектов для РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Все зараженные яблоки у пассажира забрали. В дальнейшем их отправили на утилизацию. Все опасные плоды сожгли в печи аэропорта Курумоч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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