В аэропорту Курумоч в багаже пассажира из Таджикистана нашли яблоки с опасными вредителями
В Самарскую область пытались ввезти опасные яблоки. Фрукты, зараженные карантинным вредным организмом, нашли в багаже одного из пассажиров аэропорта Курумоч, который прилетел из Таджикистана.
- Образцы яблок были отправлены в лабораторию на исследование. Проверка показала, что в них присутствуют живые особи калифорнийской щитовки. Этот вредитель включен в список карантинных объектов для РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Все зараженные яблоки у пассажира забрали. В дальнейшем их отправили на утилизацию. Все опасные плоды сожгли в печи аэропорта Курумоч.
ИСТОЧНИК KP.RU