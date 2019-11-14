В Самаре закрыли уголовное дело в отношении директора "Авиакора", которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-14T15:08:09+03:00

Следователи подозревали, что глава завода потратил деньги на поставку самолетов совсем на другие цели Фото: Архив "КП"

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Директор самарского завода "Авиакор" Алексей Гусев, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями, избежал уголовного наказания. Кировский районный суд прекратил процесс по его делу, который велся с лета 2018 года.

- Производство по делу было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования, говорится на сайте суда.

Напомним, по версии следствия, Алексей Гусев незаконно распорядился авансом, который заводу по госконтракту перечислило министерство обороны РФ. Договор был заключен на поставку 9 самолетов Ан-140, однако глава предприятия, как полагали следователи, потратил деньги на совсем другие нужды. Причиненный ущерб оценивался в 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU