В Самарской области усложнили требования для получения статуса ветерана труда

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-14T15:58:02+03:00

Это звание не будут присваивать тем, у кого есть судимости и нет региональных наград

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В закон о ветеранах труда Самарской области внесли изменения. Они включают в себя новые требования для получения этого звания. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров 13 ноября.

Согласно документу, теперь статус ветерана труда не смогут получить те, кто не имеет региональных наград, у кого есть судимость или кто был уволен за нарушение законодательства. Таким образом, основными требованиями для присуждения данного требования станут: наличие трудового стажа на территории Самарской области не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, а также наличие одной из наград - губернская премия, почетный знак Трудовой славы, диплом или благодарность Самарской губернской думы, почетная грамота или благодарность губернатора и т.д.

Изменения вступят в силу через десять дней после опубликования, то есть в двадцатых числах ноября. Отметим, что те жители региона, которым присвоили звание ветерана труда до вступления поправок в силу, сохранят свое право на получение различных льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU