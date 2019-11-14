На ж/д станции в Безенчуке в бытовке нашли обгоревший труп человека

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-14T16:12:30+03:00

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В ночь на четверг, 14 ноября, в бытовке на железнодорожной станции Безенчук в Самарской области произошел пожар. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. Там был найден обгоревший труп человека.

- Возгорание путейского модельного пункта ПЧ11 на станции Безенчук началось примерно в 2 часа ночи. Пожар удалось ликвидировать к 7 часам утра. В ходе обследования остатков здания был обнаружено обгоревшее тело человека, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

На место происшествия выезжал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора и следственная группа. Сейчас они занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего и установлением личности погибшего. Не исключено, что это был сотрудник железнодорожной компании. В связи с этим прокуратура намерена проверить, насколько хорошо организация соблюдает правила пожарной безопасности и трудовое законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU