Теория и практика одновременно: «АКОМ» реализует дуальную программу обучения молодежи

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-14T16:22:47+03:00

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Сотрудники предприятия читают молодежи лекции, проводят экскурсии по производственным участкам с подробным разъяснением технологических процессов, затем студенты выполняют практические задания. Таким образом «АКОМ» и ЖГК реализуют программу дуального обучения.

Основной идеей дуального обучения является достижение студентами той профессиональной подготовки, которая максимально соответствует требованиям современного рынка труда. Высокое качество специального образования создается посредством объединения усилий и ресурсов образовательных организаций и работодателей, традиционного теоретического обучения и практики с частичной занятостью на производстве. В данном направлении ЖГК и «АКОМ» сотрудничают с 2017 года. Цель: совместная подготовка квалифицированных специалистов по специальностям «технология машиностроения» и «электрохимическое производство» (это направление было открыто в колледже именно по инициативе «АКОМ»), комплексное освоение студентами профессиональных компетенций.Одним из обязательств предприятия является содействие трудоустройству выпускников колледжа.Этой осенью обучение на аккумуляторном производстве пройдут 36 студентов ЖГК.

Группа компаний «АКОМ» - отличное место для начала карьеры, возможность получить бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалистами отрасли химических источников тока. Компания находится в постоянном динамичном развитии, и у ее сотрудников есть реальные перспективы профессионального и карьерного роста.