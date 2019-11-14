В Самаре экс-полицейский получил срок за нападение с пистолетом на офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-14T16:30:40+03:00

Бывшему стражу порядка предстоит три года провести в колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Кировский районный суд Самары вынес приговор экс-полицейскому, который в апреле этого года напал с пистолетом на офис микрозаймов.

- Установлено, что 30-летний бывший сотрудник полиции 17 апреля зашел в офис «Срочно деньги» и показал кассиру пневматический пистолет. После этого он сделал вид, что перезаряжает свое оружие. Испугавшись, женщина передала нападавшему имеющиеся в кассе 34 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Свою вину экс-полицейский признал. Суд назначил ему 3 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU