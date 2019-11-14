Жители Самары могут выиграть призы, если хорошо платят за свет

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-14T17:15:08+03:00

Победители станут обладателем сертификата на 3000 рублей и 5 сертификатов на 500 рублей каждый

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Самарцы могут выиграть шесть сертификатов на приобретение электротехнической продукции. Для этого им только и нужно, что вовремя платить за свет и зарегистрироваться в официальной группе ВКонтакте АО «СамГЭС» . Партнер конкурса - магазин «Электротовары».

Победители станут обладателем сертификата на 3000 рублей и 5 сертификатов на 500 рублей каждый. Участникам нужно:

- Не иметь задолженности за электроэнергию на период проведения розыгрыша;

- Подписаться на официальную группу АО «СамГЭС» ВКонтакте ;

- Сообщить номер своего лицевого счета в личные сообщения группы;

- Сделать репост записи о розыгрыше на свою страницу ВКонтакте;

Шестерых победителей выберут случайным образом 11 декабря. Следить за новостями розыгрыша и электроснабжения, смотреть познавательную статистику и инфографику можно в группе ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU