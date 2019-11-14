Жители Самары могут выиграть призы, если хорошо платят за свет
Самарцы могут выиграть шесть сертификатов на приобретение электротехнической продукции. Для этого им только и нужно, что вовремя платить за свет и зарегистрироваться в официальной группе ВКонтакте АО «СамГЭС» . Партнер конкурса - магазин «Электротовары».
Победители станут обладателем сертификата на 3000 рублей и 5 сертификатов на 500 рублей каждый. Участникам нужно:
- Не иметь задолженности за электроэнергию на период проведения розыгрыша;
- Подписаться на официальную группу АО «СамГЭС» ВКонтакте ;
- Сообщить номер своего лицевого счета в личные сообщения группы;
- Сделать репост записи о розыгрыше на свою страницу ВКонтакте;
Шестерых победителей выберут случайным образом 11 декабря. Следить за новостями розыгрыша и электроснабжения, смотреть познавательную статистику и инфографику можно в группе ВК.
ИСТОЧНИК KP.RU