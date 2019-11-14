2019-11-14T18:52:34+03:00
Общество

«Вот это крокодил!»: сызранец поймал в Волге крупную щуку

Мужчина выловил рыбу при помощи джига
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Местные рыбаки сравнили пойманную щуку с крокодилом. Фото: КТВ-Луч.Местные рыбаки сравнили пойманную щуку с крокодилом. Фото: КТВ-Луч.
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Житель Сызрани похвастался крупным уловом. Щуку весом 9-10 килограммов мужчина поймал в четверг, 14 ноября, в районе Рудника. Поймал рыбину сызранец с помощью джига, а в качестве приманки использовал виброхвост из силикона, который внешне похож на малька, пишет КТВ-Луч.

- Счастливый трофей, конечно, был добыт не без труда. Хищная рыбина потянула на добрых 9,5 кг. Удачливый рыбак не удержался и сфотографировался с трофеем, - отмечает автор заметки.

Друг рыбака рассказал, что мужчина всего в третий раз ловил рыбу на спиннинг, а местные рыбаки сравнили пойманную щуку с крокодилом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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