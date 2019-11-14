2019-11-14T18:51:42+03:00
Общество

В Сызрань привезли мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Сделали это к выставке «Свет веры православной», которая сейчас проходит в городе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Выставка проходит по адресу: Сызрань, улица Космонавтов, 1А. Фото: vk.com/syzran_eparhia.Выставка проходит по адресу: Сызрань, улица Космонавтов, 1А. Фото: vk.com/syzran_eparhia.
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В Сызрани открылась межрегиональная выставка «Свет веры православной». Каждый год в ней принимают участие тысячи православных христиан. На выставке верующие могут приложиться к святым мощам и чудотворным иконам, которые привезли из разных храмов и монастырей России, ближнего и дальнего зарубежья, получить совет священнослужителя. В этом году на выставку привезли ковчег с частицами мощей мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщили в Сызранской епархии.

- Хорошо, что в Сызрани есть такая добрая традиция - проведение православных выставок. Покровительницами нынешней выставки являются святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. В душе каждого человека обязательно должны жить вера, надежда, любовь - главные христианские добродетели и объединяющая их мудрость – София. Как эти святые были одной семьей, так и мы должны стать единым стадом Христовым, - сказал на открытии выставки епископ Сызранский и Шигонский Леонтий.

Выставка проходит по адресу: Сызрань, улица Космонавтов, 1А. С 13 по 16 ноября она открыта с 10:00 до 19:00, а с 17 ноября – с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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