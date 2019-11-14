Дмитрий Азаров предложил Юрию Башмету провести «Фестиваль фестивалей» в Самарской области

СЕГОДНЯ 20:10 2019-11-14T20:10:55+03:00

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В четверг, 14 ноября, состоялась церемония открытия одного из крупнейших событий страны - VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Его темой в этом году стала «Культурные коды в условиях глобализации». В форуме приняла участие делегация от Самарской области, которую возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

На секции «Фестиваль фестивалей» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета участники форума обсудили социальную значимость искусства. Во время работы секции Дмитрий Азаров предложил Юрию Башмету провести следующий «Фестиваль Фестивалей» на территории Самарской области. Маэстро эту идею поддержал.

Кроме того, на секции губернатор 63 региона поделился опытом проведения фестивалей в Самарской области, а также отметил, что в эпоху цифровых технологий нужно начать проводить интернет-фестивали.

- Такую возможность дают «виртуальные концертные залы», которые открываются на территории всей страны, в том числе и Самарской области, в рамках национального проекта «Культура». Только в этом году заработало 6 залов, - отметили в пресс-службе правительства региона.

«Фестиваль Фестивалей» - международный фестиваль игрового кино, самый большой неконкурсный в России, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU