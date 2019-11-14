2019-11-14T21:13:06+03:00
Общество

В Самарской области до конца года заменят 44 лифта

На эти цели в бюджете есть 100 млн рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Их них 22 лифта поменяют в Тольятти, 16 в Самаре и 6 в Новокуйбышевске.Их них 22 лифта поменяют в Тольятти, 16 в Самаре и 6 в Новокуйбышевске.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области за оставшиеся полтора месяца собираются заменить 44 лифта в 27 домах. На эти цели в региональном бюджете предусмотрены 100 млн рублей. При этом больше всего лифтов планируют заменить в Тольятти – 22 штуки, в Самаре цифра чуть меньше – 16 лифтов, еще 6 лифтов планируют поменять в домах Новокуйбышевска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- На следующий год при объеме финансирования в 100 миллионов, которые заложены в бюджет, уже поступило более 250-ти заявок от муниципалитетов. Поэтому мы сейчас формируем дополнительную заявку в Минфин для того, чтобы увеличить объемы финансирования. Мы видим эффективность работы этой программы - она востребована, - прокомментировала перспективы по замене лифтов в Самарской области 2020 года министр энергетики и ЖКХ региона Ирина Булгакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров предложил Юрию Башмету провести «Фестиваль фестивалей» в Самарской области
В Сызрань привезли мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
«Вот это крокодил!»: сызранец поймал в Волге крупную щуку
Жители Самары могут выиграть призы, если хорошо платят за свет
Вышли на финиш: новый детский сад в Курумоче готов на 99,5%
«АКОМ» запустил проект, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни
В Самаре экс-полицейский получил срок за нападение с пистолетом на офис микрозаймов
Теория и практика одновременно: «АКОМ» реализует дуальную программу обучения молодежи
В Гостехнадзоре рассказали о неожиданных результатах проверки самарского аквапарка
На ж/д станции в Безенчуке в бытовке нашли обгоревший труп человека
В Самарской области усложнили требования для получения статуса ветерана труда
В Самаре пока не могут найти инвестора для строительства нового здания речного вокзала
В Самаре закрыли уголовное дело в отношении директора "Авиакора", которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями