В Самарской области до конца года заменят 44 лифта

СЕГОДНЯ 21:13 2019-11-14T21:13:06+03:00

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В Самарской области за оставшиеся полтора месяца собираются заменить 44 лифта в 27 домах. На эти цели в региональном бюджете предусмотрены 100 млн рублей. При этом больше всего лифтов планируют заменить в Тольятти – 22 штуки, в Самаре цифра чуть меньше – 16 лифтов, еще 6 лифтов планируют поменять в домах Новокуйбышевска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- На следующий год при объеме финансирования в 100 миллионов, которые заложены в бюджет, уже поступило более 250-ти заявок от муниципалитетов. Поэтому мы сейчас формируем дополнительную заявку в Минфин для того, чтобы увеличить объемы финансирования. Мы видим эффективность работы этой программы - она востребована, - прокомментировала перспективы по замене лифтов в Самарской области 2020 года министр энергетики и ЖКХ региона Ирина Булгакова.

ИСТОЧНИК KP.RU