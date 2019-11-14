В Самарской области до конца года заменят 44 лифта
В Самарской области за оставшиеся полтора месяца собираются заменить 44 лифта в 27 домах. На эти цели в региональном бюджете предусмотрены 100 млн рублей. При этом больше всего лифтов планируют заменить в Тольятти – 22 штуки, в Самаре цифра чуть меньше – 16 лифтов, еще 6 лифтов планируют поменять в домах Новокуйбышевска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- На следующий год при объеме финансирования в 100 миллионов, которые заложены в бюджет, уже поступило более 250-ти заявок от муниципалитетов. Поэтому мы сейчас формируем дополнительную заявку в Минфин для того, чтобы увеличить объемы финансирования. Мы видим эффективность работы этой программы - она востребована, - прокомментировала перспективы по замене лифтов в Самарской области 2020 года министр энергетики и ЖКХ региона Ирина Булгакова.
ИСТОЧНИК KP.RU