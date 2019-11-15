2019-11-15T00:02:46+03:00
Происшествия

Кому-то не понравилось, как вез: на Южном шоссе в Тольятти выгорела маршрутка

Чп случилось поздним вечером в 18 квартале автограда
Анастасия МЫШКИНА
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Маршрутка сгорела дотлаМаршрутка сгорела дотла
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В Тольятти поздним вечером 14 ноября случился пожар на Южном шоссе, в 18 квартале. Около дома № 83 загорелась припаркованная маршрутка. Огонь был очень сильным, через какое-то время послышались хлопки газа. Досталось и припаркованным рядом автомобилям.

Очевидцы отмечают, что это мог быть поджог. Местные жители уже успели пошутить, что виновником происшествия может оказаться недовольный мастерством водителя пассажир. Но по большей части это, конечно же, шутки. На самом деле поджог чужого транспортного средства - это преступление. Возможно, в пожаре виновато и короткое замыкание.

На месте пожара работали сотрудники МЧС, они ликвидировали огонь. Пока неизвестно, насколько он повредил другим машинам, припаркованным поблизости. Специалистам также предстоит найти возможные причины ЧП.

В Тольятти на Южном шоссе сгорела маршрутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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