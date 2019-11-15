2019-11-15T08:36:50+03:00
Общество

Грузовая переправа Октябрьский спуск — Рождествено с 16 ноября начнет работать по-новому

В будни суда будут ходить три раза в день, а в выходные — два
Анастасия ФИЛАТОВА
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Паромы изменят график своей работыПаромы изменят график своей работыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре вновь меняется график работы грузовой переправы Октябрьский спуск — Рождествено. С субботы, 16 ноября, суда по этому маршруту начнут ходить по новому расписанию. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, с понедельника по пятницу паромы будут курсировать по Волге по следующему графику: отправление из Самары в 8:00, 12:00, 18:00, отправление из Рождествено в 6:00, 10:30, 16:30.

В субботу и воскресенье суда будут ходить только два раза в день: утром и вечером. Отправление из Самары в 8:00 и 18:00, а из Рождествено в 6:00 и 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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