В Тольятти бизнесмен может заплатить 1 млн рублей за попытку подарить полицейскому компьютер
В Тольятти предпринимателю грозит крупный штраф за попытку вручить полицейскому подарок — персональный компьютер. Мужчина хотел дать его стражу порядка за то, чтобы тот остановил проверку.
- Директор одного из ООО предложил сотруднику полиции прекратить в отношении него проверку из-за незаконной предпринимательской деятельности. За это он пообещал подарить ему компьютер, - сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.
Соблазнить стража порядка техникой предпринимателю не удалось. В итоге в отношении него было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Уже скоро директор фирмы предстанет перед судом. Ему грозит наказание в виде штрафа как минимум в 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU