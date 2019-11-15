В Тольятти бизнесмен может заплатить 1 млн рублей за попытку подарить полицейскому компьютер

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-15T08:53:36+03:00

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В Тольятти предпринимателю грозит крупный штраф за попытку вручить полицейскому подарок — персональный компьютер. Мужчина хотел дать его стражу порядка за то, чтобы тот остановил проверку.

- Директор одного из ООО предложил сотруднику полиции прекратить в отношении него проверку из-за незаконной предпринимательской деятельности. За это он пообещал подарить ему компьютер, - сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.

Соблазнить стража порядка техникой предпринимателю не удалось. В итоге в отношении него было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Уже скоро директор фирмы предстанет перед судом. Ему грозит наказание в виде штрафа как минимум в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU