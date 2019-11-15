В Самарской области могут появиться «умные» остановки с кнопками вызова автобусов

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-15T09:14:48+03:00

Автобусы будут автоматически выходить на маршрут, если на остановке соберутся больше 5 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект в пилотном режиме планируют запустить в регионе в 2020 году

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В Самарской области в 2020 году могут появиться «умные» остановки, которые будут автоматически вызывать на остановки автобус. Разработку в пилотном режиме предложили ввести в регионе представители НП «Глонасс».

- Сервис будет автоматически выводить автобус на маршрут, если на остановке соберутся от 5 до 10 человек. Пассажирам нужно будет нажать специальную кнопку на остановке, после чего система проверит количество человек с помощью видеодетектора и вызовет автобус, - приводит ТАСС слова официального представителя НТИ «Автонет», пресс-секретаря НП «Глонасс» Ярослава Федосеева.

По словам Федосеева, в новом сервисе предусмотрены услуги для пенсионеров и льготников. Для них на остановке будет работать кнопка вызова социального такси. Также будет предусмотрена возможность заранее вызвать автобус, правда, воспользоваться ею сможет только группа из нескольких человек.

Как отметил Федосеев, сначала разработку опробуют в Самарской, Волгоградской и Курской областях, потом в Московской, Тамбовской и Томской областях. Предполагается, что сервис заработает в полноценном режиме в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU