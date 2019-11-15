В Самарскую область с «экологическим» визитом приехал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-15T09:33:30+03:00

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В Самарскую область с рабочим визитом прибыл депутат Госдумы РФ, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, а также руководитель проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов. Его пригласил депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

Парламентарий намерен познакомиться с успешными социально-экологическими практиками Самарской области, пообщаться с будущими экологами и учеными, которые сейчас учатся в профильных вузах, а также встретиться с эко-волонтерами региона. Кроме того, Владимир Бурматов планирует провести совещание с членами местного отделения «Чистой страны».

Напомним, что проект «Чистая страна» был создан для надзора за исполнением нацпроекта «Экология». Он реализуется и в Самарской области. В рамках нацпроекта регион может получить несколько миллиардов рублей на ремонт и строительство очистных сооружений, а также современных объектов по переработке мусора и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU