2019-11-15T09:33:30+03:00
Общество

В Самарскую область с «экологическим» визитом приехал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов

Парламентарий намерен встретиться с эко-волонтерами и будущими экологами
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Владимир Бурматов является руководителем проекта "Чистая страна"Владимир Бурматов является руководителем проекта "Чистая страна"
Изменить размер текста:

В Самарскую область с рабочим визитом прибыл депутат Госдумы РФ, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, а также руководитель проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов. Его пригласил депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

Парламентарий намерен познакомиться с успешными социально-экологическими практиками Самарской области, пообщаться с будущими экологами и учеными, которые сейчас учатся в профильных вузах, а также встретиться с эко-волонтерами региона. Кроме того, Владимир Бурматов планирует провести совещание с членами местного отделения «Чистой страны».

Напомним, что проект «Чистая страна» был создан для надзора за исполнением нацпроекта «Экология». Он реализуется и в Самарской области. В рамках нацпроекта регион может получить несколько миллиардов рублей на ремонт и строительство очистных сооружений, а также современных объектов по переработке мусора и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из-за аварии на водопроводе закрыли движение по улице Мориса Тореза
В Самаре заключенный колонии получил новый срок за оскорбительные жалобы на судей
В Самарской области могут появиться «умные» остановки с кнопками вызова автобусов
В Тольятти бизнесмен может заплатить 1 млн рублей за попытку подарить полицейскому компьютер
Грузовая переправа Октябрьский спуск — Рождествено с 16 ноября начнет работать по-новому
В Самаре остановили незаконную стройку в районе Центрального автовокзала
Кому-то не понравилось, как вез: на Южном шоссе в Тольятти выгорела маршрутка
Дураков от денег точно избавят: мошенники зовут самарцев на диспансеризацию
В Самарской области до конца года заменят 44 лифта
Дмитрий Азаров предложил Юрию Башмету провести «Фестиваль фестивалей» в Самарской области
В Сызрань привезли мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
«Вот это крокодил!»: сызранец поймал в Волге крупную щуку
Жители Самары могут выиграть призы, если хорошо платят за свет
Вышли на финиш: новый детский сад в Курумоче готов на 99,5%
«АКОМ» запустил проект, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни
В Самаре экс-полицейский получил срок за нападение с пистолетом на офис микрозаймов
Теория и практика одновременно: «АКОМ» реализует дуальную программу обучения молодежи
В Гостехнадзоре рассказали о неожиданных результатах проверки самарского аквапарка
На ж/д станции в Безенчуке в бытовке нашли обгоревший труп человека
В Самарской области усложнили требования для получения статуса ветерана труда
В Самаре пока не могут найти инвестора для строительства нового здания речного вокзала
В Самаре закрыли уголовное дело в отношении директора "Авиакора", которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями