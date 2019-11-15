В Самаре заключенный колонии получил новый срок за оскорбительные жалобы на судей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-15T09:55:50+03:00

Мужчина накатал три апелляции на постановления служителей Фемиды и в каждой оставил им «теплые» послания

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В Самарской области заключенный колонии № 26 получил еще один срок за неуважение к суду. Мужчина три раза направлял апелляции служителям Фемиды и каждый раз оскорблял их в своих посланиях.

- Установлено, что 51-летний осужденный в феврале 2018 года и в августе 2019 года направил 3 апелляционные жалобы на постановления судьи Советского района Самары и судьи Волжского района. В текстах он допускал в адрес судей высказывания, оскорбляющие их честь и достоинство, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Подсудимый вину свою так и не признал. Суд, учитывая, что он уже отбывает наказание и имеет хронические заболевания, назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU