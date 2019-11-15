В Самаре из-за аварии на водопроводе закрыли движение по улице Мориса Тореза

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-15T10:09:20+03:00

Аварийные работы на водопроводе продлятся около двух суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На время ремонтных работ автобусы № 75 и 89 будут ездить в объезд

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В Самаре в пятницу, 15 ноября, два автобуса — № 75 и 89 — изменили схемы своего движения. Маршруты пришлось скорректировать из-за аварийных работ на водопроводе диаметром 900 мм на улице Мориса Тореза, 108, которые проводят сотрудники «Самарских коммунальных систем».

- В направлении «из города» автобусы будут ходить по улице Авроры до улицы Гагарина, затем по улице Карбышева и далее по своим маршрутам. В направлении «в город» - по улицам Карбышева, Гагарина, Авроры и далее по обычным маршрутам, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На время работ движение по улице Мориса Тореза на участке от улицы Карбышева до улицы Энтузиастов будет закрыто. Предполагается, что данные ограничения продлятся примерно двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU