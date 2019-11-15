2019-11-15T10:37:17+03:00
Общество

В Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на улицах Фрунзе и Крупской

Только на разработку проекта планируется потратить 4,4 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для замены трамвайных путей придется вскрывать асфальтовое покрытие дорогДля замены трамвайных путей придется вскрывать асфальтовое покрытие дорогФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вернут трамваи на Хлебную площадь. МП «Трамвайно-троллейбусное управление» ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта трамвайных путей на улице Фрунзе от Комсомольской до Крупской и на улице Крупской от Фрунзе до Степана Разина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику нужно предусмотреть замену верхнего строения трамвайных путей на улицах Фрунзе и Крупской и на разворотном кольце; вскрытие существующего асфальтового покрытия и его восстановление; устройство дренажа путей со сбросом в дождевую канализацию; замену стрелочных переводов; переустройство линии освещения и инженерных сетей; замену контактной сети; установку дополнительных светофоров с подключением к АСУДД Фрунзенского моста, - говорится в техзадании.

Подвести итоги электронного аукциона должны 4 декабря. Подрядчику будет необходимо разработать проект в срок с декабря 2019 по март 2020 года. За выполнение работ ему обещают заплатить 4,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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