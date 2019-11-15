Всегда мечтала о норковой шубе: пенсионерка из Самары выиграла в лотерею загородный дом и отказалась от него

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-15T11:27:30+03:00

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В Самаре стало на одного удачливого человека больше. Недавно местная пенсионерка Валентина Гордеева выиграла в лотерею загородный дом стоимостью 900 тысяч рублей. Свой приз она решила взять деньгами. Женщина всегда мечтала купить себе норковую шубу, но такой выигрыш немного подкорректировал ее планы, сообщает пресс-служба «Столото».

- Лотерейный билет я приобрела в почтовом отделении. В выигрыш поверила не сразу: сначала проверила в интернете, а потом пошла за подтверждением на почту. Это не первая моя лотерейная удача. В советское время мне удалось выиграть 25 рублей, что немало для тех лет. Сейчас я установила свой новый рекорд, - рассказала Валентина Гордеева.

Часть выигранной суммы женщина подарила своей дочери, чтобы та сделала ремонт в своей квартире. Деньги уже пошли впрок. Пенсионерка намерена и дальше участвовать в лотереях. Свой следующий выигрыш она хочет потратить на покупку машин для сына и дочери, а также исполнить свою мечту - обзавестись норковой шубой.

ИСТОЧНИК KP.RU