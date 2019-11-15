"Мне предлагали зарабатывать невероятные бабки на "Самара Арене": юморист Дмитрий Колчин рассказал о себе на YouTube-канале

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-15T11:31:50+03:00

У паблика "Таинственная Самара" появился свой канал на Youtube, в первом выпуске там выступил советник губернатора и популярный актер

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Создатели паблика "Таинственная Самара" объявили от открытии своего Youtube-канала. Перволе видео там вышло в рубрике "Тайны профессии". Гостем программы стал популярный юморист и советник губернатора Самарской области Дмитрий Колчин.

Дмитрий рассказал, как пришел к успеху. Дал советы начинающим комикам, а также вспомнил интересные случаи из своей жизни. Так, он поделился занимательной историей о том, что ему пишут в социальных сетях.

- Когда стал советником губернатора, мне написал чувак, который сказал, что у него есть схема, по которой на стадионе "Самара" Арена можно зарабатывать невероятные бабки. "Надо, чтобы вы меня свели с губером и мы все будем в очень большом шоколаде!"- рассказал Колчин.

Гость выпуска отметил, что ничего тому человеку не ответил. Тот же продолжал говорить про "откатную систему" и в итоге начал грубить. На этом общение экс-капитана команды КВН "СОК" с неизвестным закончилось.

Как поделились с корреспондентом "КП-Самара" представители "ТС", на канале будут много чего интересного. "Тайны профессии" - лишь одна из постоянных рубрик.

Тайны профессии #1. Дмитрий Колчин. Юмор.В этой рубрике приглашённые гости рассказывают о сферах, в которых они работают и, в отличие от тебя, зарабатывают деньги. Через путь гуру разбираем ошибки и проблемы. Формула чьего-то успеха начинается здесь. Первый гость рубрики - популярный юморист, шоумен, советник губернатора и космонавт (как он сам попросил себя называть) Дмитрий Колчин.

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ИСТОЧНИК KP.RU