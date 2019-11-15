2019-11-15T11:43:05+03:00
Происшествия

Попросил подождать в сторонке: житель Жигулевска обманул доверчивого тольяттинца и укатил с его лодкой на такси

Мужчина не мог уехать на автобусе со своим габаритным грузом, но тут появился отзывчивый «помощник»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коварный воришка продал все похищенное и потратил деньги на себяКоварный воришка продал все похищенное и потратил деньги на себяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в Жигулевске произошла дерзкая кража. Там обворовали 57-летнего жителя Тольятти. Мужчину оставили без самодельной тележки, резиновой лодки и лодочного мотора стоимостью 10 тысяч рублей. Произошло все в вечернее время на одной из остановок общественного транспорта.

- Из-за объемного груза мужчина не мог уехать на автобусе. Тут к нему подошел неизвестный и предложил помощь. Он вызвал ему такси. Когда подъехала машина, потерпевший сложил все свое имущество в багажник. Злоумышленник же, попросив его подождать в стороне, сел в такси и уехал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен безработный и ранее судимый 45-летний местный житель. Мужчину нашли и задержали. Отрицать свою вину он не стал. Рассказал, что все похищенное он продал, а деньги потратил на личные нужды. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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