Появился список адресов в Самаре, где разместят светящиеся фонтаны, фигуры и гирлянды

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-15T12:24:03+03:00

Новогодней иллюминацией в Самаре украсят различные парки, скверы, бульвары и просто улицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самару продолжают украшать иллюминацией к предстоящему Новому году. Сейчас рабочие вешают гирлянды на деревья, а также начали устанавливать светящиеся фигуры и фонтаны. Городская мэрия опубликовала список адресов, где в этом году появятся новогодние украшения:

- сквер «Камень космонавту» на улице Гагарина, 13 — фонтан;

- Струковский сад — светодиодный клип-лайт, 10 гирлянд «бахрома», 4 лазерный проектора, светящаяся надпись «С новым годом»;

- площадь у ДК «Нефтяников» — композиция «Жар-птица», фонтан «Царевна-Лягушка»;

- сквер Самарских Космонавтов — фонтан «Ледяной фонтан», 32 гирлянды для деревьев;

- ДК «Чайка» — светящаяся фигура «Купидон»;

- бульвар по улице Стара-Загора от здания бывшего кинотеатра «Шипка» до улицы Ново-Вокзальной - фигура «Царский павлин» и фонтан «Хрустальный»;

- Самарский центр искусств – композиция «Птица»;

- парк Юрия Гагарина – бэлт-лайт, клип-лайт, 5 елочных гирлянд, светодиодный дюралайт, 12 прожекторов, объемная светодиодная фигура;

- аллея Трудовой Славы - композиция «Самолет с летчиком», более 30 гирлянд для деревьев,

- площадь имени Мочалова - композиция «Царский павлин»;

- склон площади Славы – каскадный фонтан;

- Крымская площадь – композиции «Фонтан» и «Деревья»;

- улицы Революционная и Спортивная, а также сквер Санфировой - украшение деревьев светодиодными композициями «Звезда», «Месяц», «Сириус», «Свеча».

Остальные парки, скверы и улицы города украсят светодиодными прожекторами и гирляндами. Планируется, что иллюминация заработает в Самаре к 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU