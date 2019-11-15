Самарские учреждения культуры станут площадками для выставок Эрмитажа
Самарская область теперь будет сотрудничать с Государственным Эрмитажем. В пятницу, 15 ноября, губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор музея Михаил Пиотровский подписали соответствующее соглашение на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
- В рамках соглашения мы планируем выставочную деятельность, деятельность по обмену опытом, просветительскую и образовательную деятельность, - отметил глава региона.
Так, Самарская область и Эрмитаж будут совместно организовывать выставочные проекты музея на площадках местных учреждений культуры, научно-практические конференции, семинары, круглые столы, а также обмениваться информацией в области истории, культуры, музейного дела и заниматься оцифровкой, архивированием и внедрением новых технологий в учреждения искусства. В 2020 году в рамках соглашения в Самарской области пройдут Дни Эрмитажа, которые будут включать различные мастер-классы от ведущих реставраторов, лекции и фильмы.
ИСТОЧНИК KP.RU