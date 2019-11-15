2019-11-15T12:42:40+03:00
Общество

Самарские учреждения культуры станут площадками для выставок Эрмитажа

Регион подписал соглашение о сотрудничестве с музеем
Илона МАЙСКАЯ
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Дмитрий Азаров подписал соглашение с руководством Эрмитажа в Санкт-ПетербургеДмитрий Азаров подписал соглашение с руководством Эрмитажа в Санкт-Петербурге
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Самарская область теперь будет сотрудничать с Государственным Эрмитажем. В пятницу, 15 ноября, губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор музея Михаил Пиотровский подписали соответствующее соглашение на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

- В рамках соглашения мы планируем выставочную деятельность, деятельность по обмену опытом, просветительскую и образовательную деятельность, - отметил глава региона.

Так, Самарская область и Эрмитаж будут совместно организовывать выставочные проекты музея на площадках местных учреждений культуры, научно-практические конференции, семинары, круглые столы, а также обмениваться информацией в области истории, культуры, музейного дела и заниматься оцифровкой, архивированием и внедрением новых технологий в учреждения искусства. В 2020 году в рамках соглашения в Самарской области пройдут Дни Эрмитажа, которые будут включать различные мастер-классы от ведущих реставраторов, лекции и фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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