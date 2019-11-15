В Самаре на 5-ю просеку вернутся эвакуаторы

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-15T12:55:26+03:00

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В следующий понедельник, 18 ноября, в Самаре на 5-ой просеке скорректируют работу знаков. Туда в 9:30 приедут дорожники и расчехлят таблички «Работает эвакуатор».

- Это означает, что эвакуаторы начнут работать и вывозить автомобили, которые были припаркованы в нарушение запрещающих стоянку знаков, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Сотрудники ведомства просят горожан быть внимательнее к дорожным знакам и ставить свои машины в разрешенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU