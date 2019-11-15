2019-11-15T12:55:26+03:00
Общество

В Самаре на 5-ю просеку вернутся эвакуаторы

На следующей неделе рабочие расчехлят соответствующие таблички
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцев призывают быть внимательнее к дорожным знакамСамарцев призывают быть внимательнее к дорожным знакамФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В следующий понедельник, 18 ноября, в Самаре на 5-ой просеке скорректируют работу знаков. Туда в 9:30 приедут дорожники и расчехлят таблички «Работает эвакуатор».

- Это означает, что эвакуаторы начнут работать и вывозить автомобили, которые были припаркованы в нарушение запрещающих стоянку знаков, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Сотрудники ведомства просят горожан быть внимательнее к дорожным знакам и ставить свои машины в разрешенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для обследований на дому и в машинах: в Самарской области появился портативный аппарат УЗИ
И холод нипочем: в Тольятти мужчина разгуливал голым по дороге
Самарские учреждения культуры станут площадками для выставок Эрмитажа
Появился список адресов в Самаре, где разместят светящиеся фонтаны, фигуры и гирлянды
Попросил подождать в сторонке: житель Жигулевска обманул доверчивого тольяттинца и укатил с его лодкой на такси
"Мне предлагали зарабатывать невероятные бабки на "Самара Арене": юморист Дмитрий Колчин рассказал о себе на YouTube-канале
Всегда мечтала о норковой шубе: пенсионерка из Самары выиграла в лотерею загородный дом и отказалась от него
Карпов и Мияйлович не помогут «Крыльям» в матче с ЦСКА, а Божович вернется к команде
В Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на улицах Фрунзе и Крупской
В Самаре из-за аварии на водопроводе закрыли движение по улице Мориса Тореза
В Самаре заключенный колонии жаловался на судей матом и теперь снова сядет
В Самарскую область с «экологическим» визитом приехал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов