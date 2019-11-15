Салон за секунду охватил дым: в Тольятти маршрутка с пассажирами едва не загорелась на ходу

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-15T14:56:31+03:00

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Утром в пятницу, 15 ноября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. На улице Революционной примерно в 8:20 прямо на ходу задымилась маршрутка № 99. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Внутри микроавтобуса находилось примерно 10 человек. Салон за секунду охватил дым. Механизм дверей не сработал, и люди не смоли сразу покинуть маршрутку. Двери открылись где-то через минуту, - поделились свидетели происшествия.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, произошло только задымление. Последующего возгорания не было. К счастью, никто не пострадал. Причину случившегося сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU