Самарцам расскажут, как позаботиться о бездомных животных
В воскресенье самарцев приглашают на необычное мероприятие - meetup по помощи животным «Лапа». Он пройдет в StrelkaHall.
Зоозащитники и волонтеры расскажут, как помочь бездомным и домашним животным, как правильно подготовиться к поездке в приют.
- Мы расскажем о акции «кураторство питомца» и уже в StrelkaHall вы сможете взять себе на попечение животное, - обещают организаторы.
Самарцев познакомят с городскими приютами для животных. Здесь же будет расположен живой уголок с собаками и кошками, которых вы сможете забрать к себе домой!
Мероприятие пройдет по адресу: ул.Вилоновская, 30.
Начало в 15.00
ИСТОЧНИК KP.RU