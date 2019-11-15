Самарцам расскажут, как позаботиться о бездомных животных

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-15T15:17:39+03:00

В воскресенье в Самаре пройдет meetup по помощи животным «Лапа», на котором горожан научат правильно помогать беспризорным кошкам и собакам

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В воскресенье самарцев приглашают на необычное мероприятие - meetup по помощи животным «Лапа». Он пройдет в StrelkaHall.

Зоозащитники и волонтеры расскажут, как помочь бездомным и домашним животным, как правильно подготовиться к поездке в приют.

- Мы расскажем о акции «кураторство питомца» и уже в StrelkaHall вы сможете взять себе на попечение животное, - обещают организаторы.

Самарцев познакомят с городскими приютами для животных. Здесь же будет расположен живой уголок с собаками и кошками, которых вы сможете забрать к себе домой!

Мероприятие пройдет по адресу: ул.Вилоновская, 30.

Начало в 15.00

ИСТОЧНИК KP.RU