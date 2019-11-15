В Самаре в частном секторе в районе ЦАВа нашли нелегальную газовую заправку

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-15T16:08:49+03:00

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Жители Октябрьского района Самары бьют тревогу - возле их частных домов на Московском шоссе кто-то установил газовую заправку. По их мнению, сделали это незаконно.

- В районе Центрального автовокзала поставили газовую заправку. Рядом стоят частные дома - расстояние менее 50 метров. Это законно? - обратился в твииттере местный житель к чиновникам.

Глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов выехал на место и проверил, что за газовая заправка появилась в частном секторе. К слову, с дороги ее совсем не видно - она спряталась за шиномонтажной мастерской. Работают там люди, которые не проходили никакого специального обучения, да и сам внешний вид заправки весьма далек от установленных требований. Представители районной администрации направили все собранные материалы в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору, чтобы специалисты ведомства провели свою проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU