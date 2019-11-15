Позвали на кастинг: житель Сызрани может стать участником реалити-шоу «Последний герой»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-15T16:29:06+03:00

У сызранца есть все шансы отправиться на необитаемый остров и побороться за денежный приз / Фото: Роман Аникин Фото: vk.com

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Житель Сызрани Роман Аникин рвется поучаствовать в реалити-шоу «Последний герой». Ранее он участвовал в зрительском голосовании, но занял только второе место. В пятницу, 15 ноября, с молодым человеком связались представители проекта и сообщили, что продюсеры заинтересованы в его кандидатуре.

- Я был уверен, что со мной свяжутся. Спокойно и без паники ждал этого часа. Участие в шоу - это поезд, который отвезет меня в мир новых возможностей, - приводит guberniatv.ru слова сызранца.

Молодому человеку предложили поучаствовать в кастинге: либо приехать на отбор в Москву, либо пообщаться с продюсерами по видеосвязи. Если житель Сызрани пройдет этот кастинг, то он отправится на необитаемый остров и поборется за приз.

ИСТОЧНИК KP.RU