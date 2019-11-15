Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов наградил в Самаре юных эко-активистов

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-15T17:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 ноября, в Самаре подвели итоги социально-экологического проекта "Школа за раздельный сбор", в котором принимают участие более 100 образовательных учреждений региона. В этих школах социальный партнер проекта группа компаний "ЭкоВоз" установил специальные контейнеры. На подведение итогов проекта, который направлен на то, чтобы приучить детей к раздельному сбору мусора, приехал депутат Госдумы РФ, руководитель "Чистой страны" Владимир Бурматов.

- Я первый раз вижу такую экологическую активность школьников. И мне кажется правильным, когда молодежь поднимает проблему сохранения нашей планеты. Я считаю, что их нужно приучать к тому, что мусор – это не что-то зловонное, гниющее по 600 лет на полигонах, а что его нужно сортировать и раскладывать по разным контейнерам. И тогда из отходов можно будет сделать много полезных вещей, а наша планета не будет страдать, - отметил Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы РФ вместе со своим коллегой из Самарской губдумы Денисом Волковым наградили победителей проекта и пожелали им и дальше оставаться сознательными и активными людьми. Также на мероприятии представили гимн про сохранение нашей планеты. Его исполнили полуфиналистка 5 сезона шоу "Голос.Дети" Елизавета Лабодина и известный тольяттинский рэпер Дима Dew.

ИСТОЧНИК KP.RU